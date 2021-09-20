Центр Одессы оказался без электроснабжения: что случилось

Центр Одессы оказался без электроснабжения: что случилось

Утром произошла авария на кабельной линии.

Центр Одессы остался без электроснабжения из-за аварии на кабельной линии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК "Одесские электросети".

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Отмечается, что аварийное отключение кабельной линии "Порт — 1,2,3" произошло в понедельник, 20 сентября, в 09:30. Без света остались жители улиц Приморская, Екатерининская, Канатная, Бунина. Электроснабжение нет на Думской площади и Приморском бульваре.

К слову, из-за аварии Одесский горсовет перенесла аппаратную совещания, которая была запланирована на утро 20 сентября.

На месте аварии работают специалисты ДТЭК. Причины отключения света пока неизвестны. Когда в центральной части Одессы появится электричество, пока не известно.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 19 сентября из-за непогоды 32 населенных пункта остались без света в трех областях: Сумская — 18 Николаевская — 8 и Черниговская — 6.

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