Центр Одессы оказался без электроснабжения: что случилось

Утром произошла авария на кабельной линии.
Центр Одессы остался без электроснабжения из-за аварии на кабельной линии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК "Одесские электросети".
Отмечается, что аварийное отключение кабельной линии "Порт — 1,2,3" произошло в понедельник, 20 сентября, в 09:30. Без света остались жители улиц Приморская, Екатерининская, Канатная, Бунина. Электроснабжение нет на Думской площади и Приморском бульваре.
К слову, из-за аварии Одесский горсовет перенесла аппаратную совещания, которая была запланирована на утро 20 сентября.
На месте аварии работают специалисты ДТЭК. Причины отключения света пока неизвестны. Когда в центральной части Одессы появится электричество, пока не известно.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 19 сентября из-за непогоды 32 населенных пункта остались без света в трех областях: Сумская — 18 Николаевская — 8 и Черниговская — 6.