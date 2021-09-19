В Україні через негоду 32 населених пункти залишились без електрики

На відновленням електропостачання уже працюють бригади обленерго.
В Україні станом на ранок 19 вересня через негоду 32 населених пункти залишились без світла.
Про це повідомили у ДСНС України.
"Станом на 07 год. 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться у повідомленні.
На відновленням електропостачання уже працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.