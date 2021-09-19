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В Україні через негоду 32 населених пункти залишились без електрики

В Україні через негоду 32 населених пункти залишились без електрики

Associated Press

На відновленням електропостачання уже працюють бригади обленерго. 

В Україні станом на ранок 19 вересня через негоду 32 населених пункти залишились без світла. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"Станом на 07 год. 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться у повідомленні. 

На відновленням електропостачання уже працюють бригади обленерго. 

Нагадаємо, в Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий. 

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