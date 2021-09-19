В Україні через негоду 32 населених пункти залишились без електрики

В Україні через негоду 32 населених пункти залишились без електрики

На відновленням електропостачання уже працюють бригади обленерго.

В Україні станом на ранок 19 вересня через негоду 32 населених пункти залишились без світла.

Також читайте На Україну налетіла негода: без світла залишилося понад 70 населених пунктів

Про це повідомили у ДСНС України.

"Станом на 07 год. 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться у повідомленні.

На відновленням електропостачання уже працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.

Новини України: у Херсоні негода повалила дерева, а в Одесі після зливи у морі з`явилася піна

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання