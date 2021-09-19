У Миколаєві підлітки на автівці на смерть збили дитину та втекли

Дівчинка померла дорогою до лікарні.
У Миколаєві біля будинку № 20 по вул. Степовій невідомий водій автомобіля "Славута" світло-зеленого кольору здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішоходному переходу. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла дорогою до лікарні.
Про це повідомили у поліції.
За декілька кілометрів від місця наїзду на 11-річну дівчинку правоохоронці знайшли покинутим автомобіль "Славута" з характерними для ДТП пошкодженнями. А через деякий час встановили трьох осіб, які перебували у транспортному засобі. За попередньою інформацією, автівкою міг керувати 15-річний місцевий мешканець.
Слідчі призначили низку експертиз, за висновками яких буде достовірно встановлено, хто саме керував автомобілем у момент скоєння автопригоди.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, направлені на з’ясування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди та її причин.
Нагадаємо, одеські лікарі рятують семирічну школярку, яку в місті Кілія на мопеді збив 15-річний підліток. В момент наїзду дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.