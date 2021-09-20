Госбюджет-2022: когда правительство представит проект в Верховной Раде

Еще 15 сентября Кабмин согласовал проект бюджета на 2022 год.

Во вторник, 21 сентября, планируется представление правительством проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год в Верховной Раде.

Об этом 20 сентября сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"21 сентября планируется к рассмотрению законопроект "О Государственном бюджете Украины". Мы не можем себе позволить тянуть. Мы с вами уже дважды отошли от порочной практики бюджетных ночей или "бюджета под елку". Поэтому надеюсь, на этот раз вместе с правительством мы сможем сформировать качественный финансовый документ, по которому будет жить все государство в следующем году", — отметил Дмитрий Разумков.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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