Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Правительство согласовало проект бюджета на 2022 год

Правительство согласовало проект бюджета на 2022 год

Национальный банк Украины

На медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн.

Правительство 15 сентября во время засдиання согласовало проект бюджета на 2022 год.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордное за последние десять лет рост ВВП — около 4%.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансирован и реалистичен, это – бюджет модернизации страны, восстановления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными. Это – медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики", — сказал глава правительства.

В частности на медицинскую отрасль в бюджете на следующий год предусмотрели 193 млрд грн, на образование — 190 млрд грн. 5,95% ВВП в проект госбюджета-2022 будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Бюджет Пенсионного фонда должен составить 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше показателя 2021 года. Это позволит провести индексацию пенсий 1 марта 2022 года – на это правительство предусматривает 28,2 млрд грн.

Следующая публикация