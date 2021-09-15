Правительство согласовало проект бюджета на 2022 год

На медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн.

Правительство 15 сентября во время засдиання согласовало проект бюджета на 2022 год.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордное за последние десять лет рост ВВП — около 4%.

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"Бюджет на 2022 год не только сбалансирован и реалистичен, это – бюджет модернизации страны, восстановления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными. Это – медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики", — сказал глава правительства.

В частности на медицинскую отрасль в бюджете на следующий год предусмотрели 193 млрд грн, на образование — 190 млрд грн. 5,95% ВВП в проект госбюджета-2022 будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Бюджет Пенсионного фонда должен составить 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше показателя 2021 года. Это позволит провести индексацию пенсий 1 марта 2022 года – на это правительство предусматривает 28,2 млрд грн.

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