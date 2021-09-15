Шмыгаль сообщил о доплатах пенсионерам: кто и когда их получит

Шмыгаль сообщил о доплатах пенсионерам: кто и когда их получит

Это произойдет в следующем году.

С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

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Об этом во время заседания правительства 15 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это будет касаться тех категорий граждан, у которых пенсии меньшие средней заработной платы 2020 года.

Напомним, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что в июле 2021 года было проведено индексацию пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для тех, кто получает пенсию в минимальном размере. В июне пересчитали пенсии работающим пенсионерам — повышение получили более 300 тыс. украинцев.

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