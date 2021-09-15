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Уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік

Уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік

Національний банк України

На медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн.

Уряд 15 вересня під час засдіання погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований та реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров’я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишились незмінними. Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки", - сказав очільник уряду.

Зокрема на медичну галузь у бюджеті на наступний рік передбачили 193 млрд грн, на освіту - 190 млрд грн. 5,95% ВВП у проєкті держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони. 

Бюджет Пенсійного фонду має скласти 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше показника 2021 року. Це дозволить провести індексацію пенсій 1 березня 2022 року – на це уряд передбачає 28,2 млрд грн.

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