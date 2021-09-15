Уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік

На медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн.

Уряд 15 вересня під час засдіання погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

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"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований та реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров’я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишились незмінними. Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки", - сказав очільник уряду.

Зокрема на медичну галузь у бюджеті на наступний рік передбачили 193 млрд грн, на освіту - 190 млрд грн. 5,95% ВВП у проєкті держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони.

Бюджет Пенсійного фонду має скласти 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше показника 2021 року. Це дозволить провести індексацію пенсій 1 березня 2022 року – на це уряд передбачає 28,2 млрд грн.

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