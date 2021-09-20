Первый в истории электромобиль от Cadillac раскупили за 19 минут

Первый в истории электромобиль от Cadillac раскупили за 19 минут

Начало поставок запланировано на второй квартал 2022 года.

Электромобиль Cadillac Lyriq вызвал невероятный ажиотаж на рынке.

Как сообщает Electrek, весь тираж этой модели, который был подготовлен к резервированию, удалось реализовать за всего 19 минут. Отмечается, что прием заказов был открыт 18 сентября. Чтобы забронировать автомобиль, покупателям нужно было внести залог в размере 100 долларов.

Другие уровни выполнения Cadillac Lyriq пока недоступны для заказа. В чем особенность Debut Edition и какое количество автомобилей Cadillac приготовил к старту продаж - не сообщается, однако вряд ли первая партия была большой. По информации Electrek со ссылкой на одного из дилеров в США, в нее входило 1 500 автомобилей.

media.cadillac.com

Новинка создана на новой электрической заднеприводной платформе Ultium. Батарея энергоемкостью 100 кВтч питает 340-сильный электромотор. Полностью заряженной АКБ хватит, чтобы преодолеть дистанцию более 300 миль (483 км).

Lyriq может использовать скоростные терминалы для зарядки мощностью до 190 кВт, что позволит за 10 минут зарядить батарею для путешествия на расстояние более 120 км. Дома кроссовер можно заряжать от зарядной станции на 19,2 кВт. За каждый час работы она позволит увеличить запас хода на 84 км.

Что касается стоимости, то Cadillac Lyriq стоит 59 990 долларов.

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