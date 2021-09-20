В Херсонской области исчезла школьница Татьяна Симоненко: приметы девочки

Ребенок ушла из дома 18 сентября.

В Херсонской области полиция разыскивает девочку — несовершеннолетнюю Татьяну Симоненко.

Об этом сообщил отдел комунцикации полиции области.

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Отмечается, что в дежурную часть Бериславского районного отдела полиции с заявлением обратилась 36-летняя местная жительница. По ее словам, 13-летняя дочь Татьяна Симоненко 18 сентября около 12:00 ушла из дома и не вернулась.

Приметы девочки: на вид 12-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы по плечи темно-русые.

Девочка была одета: в черную кофту и серые джинсы.

В полиции просят тех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в отдел полиции по телефонам: 095-534-23-69, 099-269-02-94 или 102.

Как сообщалось, в Херсонской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Мадонну Алехину, жительницу Алешки. Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы длинные, глаза карие. Особые приметы: на левом виске, у брови, небольшой шрам.

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