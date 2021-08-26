В Херсоне загадочно исчезла 13-летняя девушка: приметы

Подросток не выходит на связь со вчерашнего дня.
В Херсоне полиция разыскивает 13-летнюю Иванну Бодак, которая ушла из дома 25 августа и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Приметы девушки: на вид 13-14 лет, рост 145-150 см, спортивного телосложения, волосы русые, средней длины, глаза голубые.
Была одета: в серые шорты с фиолетовыми полосами по бокам, черную спортивную майку обшитую белым кантом и синие шлепанцы.
Если вы владеете какой-либо информацией о несовершеннолетней Иванне, просьба позвонить по телефонам: (095) 278-71-82; (0552) 22-98-87; (0552) 22-38-21; (0552) 22-43-38 или "102".
Напомним, что Ровенской области в лесу разыскали 79-летнюю жительницу села Высоцк, она жива и здорова.