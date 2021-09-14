Погиб мгновенно: в Одессе поезд сбил мужчину

Пострадавший переходил пути в неположенном месте.

Поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.

В полиции Одесской области сообщили, что инцидент произошел из-за того, что пострадавший переходил пути в неположенном месте.

Также читайте Во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину

Машинист локомотива подавал мужу звуковые сигналы и совершил экстренное торможение, но из-за короткого расстояния остановить поезд не смог.

Полиция квалифицировала инцидент по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Ранее стало известно, что в городе Белгород-Днестровском был обнаружен повешенным 14-летний мальчик. Предварительно установлено, что семья погибшего характеризуется положительно. По словам родственников, намерений покончить жизнь самоубийством мальчик не высказывал.

На железнодорожном переезде в Запорожье поезд сбил автомобиль, есть погибшие

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку