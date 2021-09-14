В Одесской области 14-летний парень покончил с собой

В Одесской области 14-летний парень покончил с собой

Подростка в петле обнаружил его младший брат.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области был обнаружен повешенным 14-летний парень.

Как сообщили в полиции, повешенного подростка по месту жительства обнаружил его младший брат.

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Предварительно установлено, что семья погибшего характеризуется положительно. По словам родственников, намерений покончить жизнь самоубийством он не высказывал.

Напомним, в Херсонской области, вблизи села Киселевка, 20-летний боец Национальной гвардии Украины покончил с собой — бросился под пассажирский поезд Одесса-Харьков.

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