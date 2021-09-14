Дмитрий Гордон показал, как выглядел 31 год назад

Дмитрий Гордон показал, как выглядел 31 год назад

Звезда поделился архивным фото.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно похвастался заметно подросшими дочками-красавицами, не прекращает удивлять своих фанатов.

На своей странице в Instagram звезда опубликовал снимок, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото юный Дмитрий, которого уже все давно привыкли видеть полностью бритоголовым, предстает перед камерой с густой шевелюрой. Он позирует в белой рубашке с галстуком.

Дмитрий Гордон в молодости / instagram.com/gordondmytro

"Осень 1990 года ровно 31 год назад", — подписал пост Гордон.

Читатели страницы Дмитрия отметили, что он прекрасно выглядел. Также они обратили внимание на его взгляд:

Взгляд хищника!

Доказательство того, что Гордону более 100 лет!

Дмитрий, вам идут волосы!

На фото Дмитрий вырывает кадык взглядом!

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как выглядели бритоголовые звезды с волосами. Когда-то знаменитости носили пышные шевелюры.

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