Дмитрий Гордон показал, как выглядел 31 год назад

Звезда поделился архивным фото.
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который недавно похвастался заметно подросшими дочками-красавицами, не прекращает удивлять своих фанатов.
На своей странице в Instagram звезда опубликовал снимок, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото юный Дмитрий, которого уже все давно привыкли видеть полностью бритоголовым, предстает перед камерой с густой шевелюрой. Он позирует в белой рубашке с галстуком.
"Осень 1990 года ровно 31 год назад", — подписал пост Гордон.
Читатели страницы Дмитрия отметили, что он прекрасно выглядел. Также они обратили внимание на его взгляд:
- Взгляд хищника!
- Доказательство того, что Гордону более 100 лет!
- Дмитрий, вам идут волосы!
- На фото Дмитрий вырывает кадык взглядом!
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как выглядели бритоголовые звезды с волосами. Когда-то знаменитости носили пышные шевелюры.