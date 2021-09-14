Дмитро Гордон показав, який вигляд мав 31 рік тому

Зірка поділився архівним фото.
Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно похизувався помітно підрослими донечками-красунями, не припиняє дивувати своїх фанів.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікував знімок, який був зроблений 1990-го року. На чорно-білому фото юний Дмитро, якого вже всі давно звикли бачити повністю голомозим, постає перед камерою з густою шевелюрою. Він позує в білій сорочці, краватці та тренчу.
"Осінь 1990-го року рівно 31 рік тому", - підписав допис Гордон.
Підписники сторінки Дмитра зазначили, що він мав чудовий вигляд. Також вони звернули увагу на його погляд:
- Погляд хижака!
- Доказ того, що Гордону понад 100 років!
- Дмитре, вам личить волосся!
- На фото Дмитро вириває кадики поглядом!
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, який вигляд мали голомозі зірки з волоссям. Колись знаменитості носили пишні шевелюри.