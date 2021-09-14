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Дмитро Гордон показав, який вигляд мав 31 рік тому

Дмитро Гордон показав, який вигляд мав 31 рік тому

Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

Зірка поділився архівним фото.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно похизувався помітно підрослими донечками-красунями, не припиняє дивувати своїх фанів.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікував знімок, який був зроблений 1990-го року.  На чорно-білому фото юний Дмитро, якого вже всі давно звикли бачити повністю голомозим, постає перед камерою з густою шевелюрою. Він позує в білій сорочці, краватці та тренчу.

Дмитро Гордон в молодості / © instagram.com/gordondmytro
Дмитро Гордон в молодості / instagram.com/gordondmytro

"Осінь 1990-го року рівно 31 рік тому", - підписав допис Гордон.

Підписники сторінки Дмитра зазначили, що він мав чудовий вигляд. Також вони звернули увагу на його погляд:

  • Погляд хижака!
  • Доказ того, що Гордону понад 100 років!
  • Дмитре, вам личить волосся!
  • На фото Дмитро вириває кадики поглядом!

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, який вигляд мали голомозі зірки з волоссям. Колись знаменитості носили пишні шевелюри.

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