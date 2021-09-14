Дмитро Гордон показав, який вигляд мав 31 рік тому

Дмитро Гордон показав, який вигляд мав 31 рік тому

Зірка поділився архівним фото.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який нещодавно похизувався помітно підрослими донечками-красунями, не припиняє дивувати своїх фанів.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікував знімок, який був зроблений 1990-го року. На чорно-білому фото юний Дмитро, якого вже всі давно звикли бачити повністю голомозим, постає перед камерою з густою шевелюрою. Він позує в білій сорочці, краватці та тренчу.

Дмитро Гордон в молодості / instagram.com/gordondmytro

"Осінь 1990-го року рівно 31 рік тому", - підписав допис Гордон.

Підписники сторінки Дмитра зазначили, що він мав чудовий вигляд. Також вони звернули увагу на його погляд:

Погляд хижака!

Доказ того, що Гордону понад 100 років!

Дмитре, вам личить волосся!

На фото Дмитро вириває кадики поглядом!

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, який вигляд мали голомозі зірки з волоссям. Колись знаменитості носили пишні шевелюри.

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