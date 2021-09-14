Мінфін підрахував ефективність президентської програми 5-7-9%: видано понад 61,4 млрд грн кредитів

Від старту програми президента банки видали підприємцям 23 326 кредитів.
Про затребуваність програми "Доступні кредити 5-7-9%" свідчить і той факт, що лише за один тиждень уповноважені банки видали 351 кредит на загальну суму 1 млрд гривень.
Такі дані за підсумками виконання програми станом на 13 вересня оприлюднило Міністерство фінансів України.
Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 23 326 кредитів на загальну суму 61,4 млрд грн. З них:
- 21,06 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 7,4 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;
- 32,96 млрд грн у якості антикризових кредитів.
Станом на 13. вересня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 38 банками.
Раніше повідомлялось, що в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» запускається програма доступної іпотеки. Як зазначав координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, довгострокові кредити на 30 років видаватимуть під фіксовану ставку 7% річних. Також буде доступний фінансовий лізинг на умовах нульового першого внеску, під 5% річних терміном на 20 років.
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