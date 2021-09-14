Презентація Apple-2021: дивитися онлайн

Раніше аналітики назвали вартість базової конфігурації iPhone 13 - 700 доларів.

14 вересня о 20:00 за київським часом американська корпорація Applе презентує нові продукти під гаслом "California streaming" (Каліфорнія передає). Користувачам покажуть довгоочікуваний iPhone 13 та ще декілька нових продуктів.

Посилання на презентацію з'явилося на офіційній сторінці корпорації у YouTube та на сайті Applе.

Також читайте Скільки буде коштувати iPhone 13

Світові аналітики очікують, що компанія презентує лінійку смартфонів iPhone 13, смарт-годинник Apple Watch Series 7 і навушники AirPods 3. Журналісти Bloomberg вважають, що Apple, як і минулого року, проведе кілька осінніх презентацій. І якщо на вересневій - традиційно покажуть iPhone, то в жовтні-листопаді компанія дивуватиме новими iPad (iPad mini 6 і iPad початкового рівня), MacBook на чіпі M1X та ймовірними іншими новинками.

Нагадаємо, у Мережі вже відомо практично все про головні смартфони року. За базову конфігурацію iPhone13 mini попросять 700 доларів, iPhone 13 - 800 доларів, iPhone 13 Pro - 1050 доларів, а за iPhone 13 Pro Max - 1150 доларів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання