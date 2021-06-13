Скільки буде коштувати iPhone 13

Ціни стартують від 700 доларів.

Американська компанія Apple готується представити нову флагманську лінійку смартфонів iPhone 13. Анонс лінійки iPhone 13 очікують у вересні.

Про це пише My Drivers.

У Мережі вже відомо практично все про головні смартфони року. До лінійки iPhone 13 увійдуть iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Базові моделі отримають 4 Гб оперативної пам'яті, а Pro - 6 Гб. Крім того, старші моделі матимуть сучасні екрани з частотою оновлення кадрів 120 Гц.

Зовні новинки будуть повторювати дизайн актуального покоління, за винятком одного - Apple зменшить виріз під фронтальну камеру, розмовний динамік і систему розпізнавання FaceID.

За базову конфігурацію iPhone13 mini попросять 700 доларів, iPhone 13 - 800 доларів, iPhone 13 Pro - 1050 доларів, а за iPhone 13 Pro Max - 1150 доларів.

Фото: My Drivers.

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