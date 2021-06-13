G7 вирішили протидіяти Китаю в країнах третього світу

G7 домовилися започаткувати нову ініціативу під назвою "Відновимо мир в його кращому вигляді".

Лідери країн "Великої сімки" на саміті G7 домовилися створити глобальний проєкт з протидії Китаю. Він полягатиме в підтримці розвитку інфраструктури в країнах, що розвиваються

Про це повідомляє пресслужба американського президента Джо Байдена.

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Як повідомляється на сайті Білого дому, Байден провів зустрічі, на яких обговорив з лідерами G7 суперництво з Китаєм. Також сторони обговорювали конкретні дії для допомоги в розвитку інфраструктури в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

У підсумку лідери G7 домовилися започаткувати нову ініціативу під назвою "Відновимо мир в його кращому вигляді" Build Back Better World (B3W). Вона охопить країни від Латинської Америки і Карибського басейну до Африки та Індо-Тихоокеанського регіону.

B3W покликана стати противагою китайському міжнародному проєкту "Один пояс, один шлях", в межах якого КНР допомагає іншим країнам у створенні транспортних та економічних коридорів.

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