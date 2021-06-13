G7 решили противодействовать Китая в странах третьего мира

G7 договорились начать новую инициативу под названием "Восстановим мир в его лучшем виде".

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите G7 договорились создать глобальный проект по противодействию Китая. Он будет заключаться в поддержке развития инфраструктуры в развивающихся странах

Об этом сообщает пресс-служба американского президента Джо Байдена.

Также читайте Стало известно, что 13 июня обсудят лидеры G7 на саммите

Как сообщается на сайте Белого дома, Байден провел встречи, на которых обсудил с лидерами G7 соперничество с Китаем. Также стороны обсуждали конкретные действия для помощи в развитии инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода.

В итоге лидеры G7 договорились начать новую инициативу под названием "Восстановим мир в его лучшем виде" Build Back Better World (B3W). Она охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна в Африку и Индо-Тихоокеанского региона.

B3W призвана стать противовесом китайском международном проекту "Один пояс, один путь", в рамках которого КНР помогает другим странам в создании транспортных и экономических коридоров.

Читайте также:

G7 поддерживает Украину и готова помочь ее реформаторским усилиям — глава Еврокомиссии

и готова помочь ее реформаторским усилиям — глава Еврокомиссии Лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку