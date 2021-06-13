В больнице медик, после смерти пациента с коронавируса, использовала карту и покупала сладости

Медик использовала бесконтактную сенсорную панель в торговом автомате в больнице

В больнице Бирмингема 23-летняя Аэша Башарат украла карту умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе чипсы и сладости.

Об этом пишет Daily Mail.

Медработница воспользовалась карточкой 83-летней женщины всего через 17 минут после того, как она умерла в больнице Бирмингема.

Она использовала бесконтактную сенсорную панель в торговом автомате в больницу, чтобы сделать шесть покупок по 1 фунту стерлингов.

В тот вечер она сделала еще одну покупку на 1 фунт стерлингов, прежде чем снова попытаться воспользоваться картой, когда она в следующий раз вернулась на работу через четыре дня.

Женщина сначала утверждала, что она нашла карту на полу и при оплате перепутала ее с собственной.

Она признала мошенничество путем в Королевском суде Бирмингема в среду 9 июня и была приговорена к двум пятимесячных тюремных заключений одновременно, оба отсрочены на 18 месяцев.

По предварительным данным, Башарат отказалась извиниться перед семьей пенсионерки, когда столкнулась с ней в ее доме в Спаркхилле.

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