Наталья Могилевская сообщила, на сколько кило похудела за неделю

Артистка поспорила, что сбреет волосы, если не похудеет.

Известная певица Наталья Могилевская, которая поспорила, что сбреет волосы если не похудеет, сообщила, сколько кило сбросила за неделю.

Так, в минувшее воскресенье знаменитость рассекретила свой вес перед похудением. Тогда цифра на весах была 76,5. Сейчас же 75. Об этом звезда сообщила в своих Instagram-stories.

"Извините, долго не писала, так как были гастроли. Но тем не менее я держалась, была на диете. Мой новый результат -1,5 кг. Анита, Анита Луценко, моя дорогая, 1,5!" — написала исполнительница.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. А в день рождения, 2 августа, певица должна надеть свое эффектное концертное платье, которое пока маловато.

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