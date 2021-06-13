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Наталья Могилевская сообщила, на сколько кило похудела за неделю

Наталья Могилевская сообщила, на сколько кило похудела за неделю

Наталья Могилевская сообщила, на сколько кило похудела за неделю

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка поспорила, что сбреет волосы, если не похудеет.

Известная певица Наталья Могилевская, которая поспорила, что сбреет волосы если не похудеет, сообщила, сколько кило сбросила за неделю.

Так, в минувшее воскресенье знаменитость рассекретила свой вес перед похудением. Тогда цифра на весах была 76,5. Сейчас же 75. Об этом звезда сообщила в своих Instagram-stories.

"Извините, долго не писала, так как были гастроли. Но тем не менее я держалась, была на диете. Мой новый результат -1,5 кг. Анита, Анита Луценко, моя дорогая, 1,5!" — написала исполнительница.

© instagram.com/nataliya_mogilevskaya
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. А в день рождения, 2 августа, певица должна надеть свое эффектное концертное платье, которое пока маловато.