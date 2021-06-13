В Китае произошел взрыв: погибли не менее 11 человек

Вибуз произошел вблизи продовольственного рынка
Сегодня утром в городе Шиянь в Центральном Китае прогремел взрыв бытового газа.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Как сообщается, несколько человек были заблокированы в результате инцидента. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция и выясняется причина аварии.
По данным ФАН, взрыв произошел на территории жилого комплекса, где находился большой продовольственный рынок.
В результате взрыва газа пострадали 144 человека, 11 из них умерли.
Напомним, ранее на юго-востоке ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, пламя оттуда кувыркался на соседние многоквартирные дома.