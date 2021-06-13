В Китае произошел взрыв: погибли не менее 11 человек

Вибуз произошел вблизи продовольственного рынка

Сегодня утром в городе Шиянь в Центральном Китае прогремел взрыв бытового газа.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Как сообщается, несколько человек были заблокированы в результате инцидента. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция и выясняется причина аварии.

По данным ФАН, взрыв произошел на территории жилого комплекса, где находился большой продовольственный рынок.

В результате взрыва газа пострадали 144 человека, 11 из них умерли.

Напомним, ранее на юго-востоке ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, пламя оттуда кувыркался на соседние многоквартирные дома.

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