У Китаї стався вибух: загинуло не менше 11 людей

Вибуз стався поблизу продовольчого ринку
Сьогодні вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Як повідомляється, кілька людей було заблоковано в результаті інциденту. Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція і з'ясовується причина аварії.
За даними ФАН, вибух стався на території житлового комплексу, де знаходився великий продовольчий ринок.
В результаті вибуху газу постраждали 144 людини, 11 з них померли.
Нагадаємо, раніше на південному сході Південно-Африканської Республіки стався потужний вибух на нафтопереробному заводі, полум'я звідти перекидалося на сусідні багатоквартирні будинки.