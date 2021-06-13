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У Китаї стався вибух: загинуло не менше 11 людей

У Китаї стався вибух: загинуло не менше 11 людей

скриншот з відео

Вибуз стався поблизу продовольчого ринку

Сьогодні вранці в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Як повідомляється, кілька людей було заблоковано в результаті інциденту. Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція і з'ясовується причина аварії.

За даними ФАН, вибух стався на території житлового комплексу, де знаходився великий продовольчий ринок. 

В результаті вибуху газу постраждали 144 людини, 11 з них померли. 

Нагадаємо, раніше на південному сході Південно-Африканської Республіки стався потужний вибух на нафтопереробному заводі, полум'я звідти перекидалося на сусідні багатоквартирні будинки. 

 