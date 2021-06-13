МЗС РФ привидівся Гітлер на футболках збірної України

У міністерстві накинулись зі звинуваченнями на посольство США.

У Міністерстві закордонних справ Росії порівняли співробітників посольства США в формі української збірної з футболістами англійської команди, які в 1938 році використали нацистське вітання.

Про це росіяни написали 12 червня на офіційній сторінці МЗС у Twitter.

Обурення в дипломатів РФ викликало те, що представники посольства США підтримали збірну України з футболу.

"14 травня 1938. Збірна Англії з футболу підняли руки на Олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса. 10 червня 2021. Посольство США в Україні надягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хайль Гітлер", - йдеться в твіті.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.



June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE — MFA Russia (@mfa_russia) June 11, 2021

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявила , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Українська асоціація футболу (УАФ) вела переговори з УЄФА, щоб залишити патріотичне гасло. Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.

гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України. У підсумку, УЄФА зобов'язав збірну України прикрити напис "Героям слава!" на футболках під час Євро-2020. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що гасло "Героям слава" буде розміщене на внутрішньому боці футболки всередині карти України.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання