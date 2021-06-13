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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 червня

УНІАН

В Україні офіційно підтверджено 2 223 558 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні станом на ранок неділі, 13 червня зафіксовано  857 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 33 людини. Одужало 1 652 людини. 

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 17 138 осіб,
  • методом ІФА – 4 226 осіб,
  • експрес-тестами – 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 223 558 осіб;
  • одужало – 2 127 337 осіб;
  • летальних випадків – 51 679;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.     

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 114 випадків;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 14 випадків;
  • Дніпропетровська область – 101 випадок;
  • Донецька область – 19 випадків;
  • Житомирська область – 34 випадки;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 47 випадків;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 11 випадків;
  • Львівська область – 47 випадків;
  • Миколаївська область – 44 випадки;
  • Одеська область – 34 випадки;
  • Полтавська область – 19 випадків;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 17 випадків;
  • Харківська область – 52 випадки;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 21 випадок;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Нагадаємо, на Україну чекає остання хвиля коронавірусу. Лікар розповів, коли та куди зникне COVID-19.

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