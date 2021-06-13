Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 червня

В Україні офіційно підтверджено 2 223 558 випадків коронавірусної інфекції.
В Україні станом на ранок неділі, 13 червня зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 33 людини. Одужало 1 652 людини.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17 138 осіб,
- методом ІФА – 4 226 осіб,
- експрес-тестами – 9 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 223 558 осіб;
- одужало – 2 127 337 осіб;
- летальних випадків – 51 679;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 114 випадків;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 14 випадків;
- Дніпропетровська область – 101 випадок;
- Донецька область – 19 випадків;
- Житомирська область – 34 випадки;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 11 випадків;
- Львівська область – 47 випадків;
- Миколаївська область – 44 випадки;
- Одеська область – 34 випадки;
- Полтавська область – 19 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 52 випадки;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 21 випадок;
- Чернігівська область – 25 випадків.
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