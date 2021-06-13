Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 червня

В Україні офіційно підтверджено 2 223 558 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні станом на ранок неділі, 13 червня зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 33 людини. Одужало 1 652 людини.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 138 осіб,

методом ІФА – 4 226 осіб,

експрес-тестами – 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 558 осіб;

одужало – 2 127 337 осіб;

летальних випадків – 51 679;

проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 114 випадків;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 101 випадок;

Донецька область – 19 випадків;

Житомирська область – 34 випадки;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 47 випадків;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 34 випадки;

Полтавська область – 19 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 17 випадків;

Харківська область – 52 випадки;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 21 випадок;

Чернігівська область – 25 випадків.

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