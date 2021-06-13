Глава ВООЗ не виключає версію про лабораторне походження коронавірусу

Існує висхідна полеміка з приводу того, як вірус вперше з'явився.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебрейесус на саміті "Великої сімки" заявив, що не виключає версію лабораторного походження COVID-19.

Про це пише Daily Mail.

За його словами, Китай повинен допомогти в розслідуванні джерела вірусу.

"Думаю, ці люди повинні дізнатися, звідки виник вірус, вони цього заслуговують. Це потрібно для того, щоб надалі ми могли запобігти повторенню пандемії", — заявив він.

За його інформацією, з боку Китаю не було достатньої "прозорості та співпраці" на початку розслідування походження коронавірусу.

Як повідомлялося, раніше The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки писав, що троє вчених Уханьського інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові в листопаді 2019 року, за місяць до початку пандемії COVID-19. Відзначається, що симптоми дослідників, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів і інших патогенів, нагадували як COVID-19, так і ГРВІ. У виданні вважають, що ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Так, президент США Джо Байден 26 травня, наказав американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в розслідуванні походження пандемії COVID-19.

За його словами, зараз американські розвідники схиляються до двох версій походження COVID-19, зокрема витоку з лабораторії та контакту людини із зараженою твариною.

На цьому тижні ряд країн, зокрема США і Велика Британія закликала Всесвітню організацію охорони здоров'я повернутися в Китай для подальшого розслідування походження пандемії COVID-19.

Також в Facebook нещодавно заявили, що більше НЕ будуть видаляти публікації про ймовірність штучного походження COVID-19.

Зазначалося, що Інститут вірусології Ухань займається секретними дослідженнями, зокрема експериментами на лабораторних тварин, в інтересах китайських військових мінімум з 2017 року.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала повний звіт про походження коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Доповідь, що містить понад 100 сторінок, підготували за підсумками роботи дослідників в Ухані.

Експерти ВООЗ вважають витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірною", схиляючись до версії про передачу COVID-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія. Однак спосіб передачі досі незрозумілий. У звіті рекомендується провести додаткові дослідження худоби та домашніх тварин, які можуть заразитися коронавірусів, особливо кішок і норок.

Уряду 14 країн, в тому числі Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Південної Кореї, Словенії, Великої Британії та США, висловили стурбованість доповіддю ВООЗ про походження COVID-19.

Новини світу: у США підтвердили ймовірність витоку коронавірусу з уханської лабораторії

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