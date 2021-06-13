Глава ВОЗ не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса 

Существует растущая полемика по поводу того, как вирус впервые появился.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторного происхождения COVID-19.

Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, Китай должен помочь в расследовании источника вируса.

"Думаю, эти люди должны узнать, откуда возник вирус, они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", – заявил он.

По его информации, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.

Как сообщалось, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки писал, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении в ноябре 2019 года, за месяц до начала пандемии COVID-19. Отмечается, что симптомы исследователей, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминали как COVID-19, так и ОРВИ. В издании считают, что эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 с китайской лаборатории.

Так, президент США Джо Байден 26 мая, приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии COVID-19.

По его словам, сейчас американские разведчики склоняются к двум версиям происхождения COVID-19, в частности утечке из лаборатории и контакту человека с зараженным животным.

На этой неделе ряд стран, в частности США и Великобритания призвала Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.

Также в Facebook недавно заявили, что больше не будут удалять публикации о вероятности искусственного происхождения COVID-19.

Отмечалось, что Институт вирусологии Уханя занимается секретными исследованиями, в частности экспериментами на лабораторных животных, в интересах китайских военных минимум с 2017 года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения опубликовала полный отчет о происхождении коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Доклад, содержащий более 100 страниц, подготовили по итогам работы исследователей в Ухане.

Эксперты ВОЗ считают утечку вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к версии о передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя. Однако способ передачи до сих пор непонятен. В отчете рекомендуется провести дополнительные исследования скота и домашних животных, которые могут заразиться коронавирусом, особенно кошек и норок.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Новости мира: в США подтвердили вероятность утечки коронавируса с уханской лаборатории

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