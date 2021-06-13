Анита Луценко впервые засветила лицо своего любимого

Тренер вместе с любимым отдохнула в Грузии.

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко впервые засветила лицо своего возлюбленного.

Так, в программе "Світське життя" знаменитость показала, как отдыхала с избранником по имени Александр в гостях у Иракли Макацарии в Грузии. Влюбленные не в браке, но вместе воспитывают общую 4-летнюю дочь. Впрочем, до сих пор пара не афишировала свои отношения.

"Светская жизнь"

"Мы не поженились, но он не хочет публичности, ему это не нравится. В это путешествие мы ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит уже с Иракли и это было идеально, потому что и день рождения у него вчера был. Вчера отпраздновали грузинский день рождения и это было очень круто и невероятно и я считаю, что устроила хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда", — отметила Анита.

Напомним, ранее Анита Луценко в коротких шортиках игриво выпятила упругие ягодицы. Тренер вызвала фурор в Сети своей формой.

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