Тренерка разом з коханим відпочила в Грузії.

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко вперше засвітила обличчя свого коханого.

Так, у програмі "Світське життя" знаменитість показала, як відпочивала з обранцем на ім’я Олександр у гостях у Іраклі Макацарії в Грузії. Закохані неодружені, але разом виховують спільну 4-річну доньку. Втім, донині пара не афішувала свої стосунки.

"Світське життя"

"Ми не побралися, але він не хоче публічності, йому це не подобається. У цю подорож ми їхали разом, тому що Саша дуже добре товаришує вже з Іраклі і це було ідеально, тому що і день народження в нього вчора був. Вчора відсвяткували грузинський день народження і це було дуже круто та неймовірно і я вважаю, що влаштувала гарний подарунок тим, що ми поїхали разом сюди", – зазначила Аніта.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко в коротких шортиках грайливо випнула пружні сідниці. Тренерка спричинила фурор в Мережі своєю формою.

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