Віра Кекелія планує велике грузинське весілля

Артистка поміркувала про ще одне одруження з коханим.

Українська співачка та учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія поміркувала про велике грузинське весілля.

Так, артистка, яка має грузинське коріння, вперше за 10 років потрапила до цієї країни. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що рідні вже наполягають на тому, щоб виконавиця та її зірковий чоловік Роман Дуда ще раз обмінялися обітницями, але вже на "рідній землі" Віри. Втім, як виявилося, і сама зірка не проти.

"Я вже все придивилася, все побачила, з грузинським хором в мене вже є контакти. Я думаю, що це відбудеться, тому що вони нас прямо аж пресують аби зробити це весілля", – поділилася артистка.

Кекелія також поділилася, які грузинські традиції лишилися в її сім’ї.

"Обов’язково збираємося, коли разом, за столом. Це авжеж їжа, авжеж грузинське вино, яке робить мій тато. І тут я дізналася, що він робить вино за грузинськими канонами", – розповіла співачка.

Нагадаємо, що Віра Кекелія та Роман Дуда познайомились під час знімань сьомого сезону проєкту "Голос країни". Для Віри шоу був порятунком від депресії, в якій вона перебувала після розриву стосунків з нареченим і виходу з попгурту "АРМІЯ". У лютому 2020 року артистка оголосила про вагітність, а вже у травні народила сина. Нещодавно зірка показала емоційне відео із пологового, зняте одразу після народження сина.

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