Фронтмен гурту "СКАЙ" зізнався, що мав серйозну алкогольну залежність

Зірка ледь не втратив сім’ю.

Фронтмен українського гурту "СКАЙ" Олег Собчук відверто розповів про алкогольну залежність.

У програмі "Світське життя" 40-річний знаменитість розповів, що через захоплення спиртним йому навіть не хотілося проводити час із рідними.

"Алкоголь реально був і він завжди присутній у шоубізнесі, починаючи від райдера, закінчуючи зустрічами. Аж такого криміналу не було. Просто це було часто. Син хоче погуляти або треба приділити час сім’ї – у тебе постійно нема сил, тебе постійно хтось кумарить. Коли ти бухаєш, тобі впадло це робити", – поділився виконавець.

Залежність від спиртного ледь не зруйнувала сім’ю зірки. Кохана артиста, візажистка Марія неабияк тішиться, що обранцю вдалося побороти залежність та серйозно зайнятися спортом. До слова, зараз Олег бере участь у масштабному велопробігу від сходу до заходу України.

instagram.com/sob4uk

"Я про це мріяла і у своїх думках, мені здається, притягнула це. Я дуже хотіла, щоб чоловік активно займався спортом. Сподіваюся, він ще в йогу подасться", – поділилася обраниця виконавця.

Зі свого боку, Олег відповів, що за допомогою до лікарів чи психологів не звертався. Йому дав поштовх зав’язати зі звичкою самоусвідомлення того, що він не хотів, щоб діти бачили його таким.

"Це дуже мотивує. Одразу не вийде, тому що є компанія. А друзям не прикольно, коли їхній товариш виходить з алкокоманди", – додав Собчук.

Рок-зірка також поділився, що він не повністю відмовився від алкоголю, а може інколи випити келих вина.

Нагадаємо, не так давно Святослав Вакарчук прокоментував чутки про зловживання алкоголем. Також зірка повідомив, чи пішов з політики.

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