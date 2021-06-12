Потап похизувався коштовними подарунками на 40-річчя

Зірка розповів, як святкував ювілей.

Відомий репер та продюсер Потап нещодавно відсвяткував ювілей.

Так, 8 травня знаменитості виповнилося 40 років. У програмі "Світське життя" зірка та його син розповіли, як минуло свято. Так, Андрій поділився, що його зірковий татусь утримався від розкішної вечірки. Сім’я та близькі зібралися в ресторані. Загалом, на дні народженні було близько 20 гостей.

"Дуже скромно, бо мама і тато сказали: "Не святкуй". І це було не свято, а така собі вечірка на честь 40-річчя. Ти ж знаєш, яке я свято можу влаштувати, 200 людей, Snoop Dog на сцені", – розповів знаменитість.

Також виконавець розсекретив, що йому подарували на день народження.

"Сережки з чорними діамантами, які коштують як автомобіль, дружина подарувала інші сережки з білими діамантами. Ніколи б я собі сам такі не купив, тому що це дуже дорого, навіть для мене. Я взагалі не транжира, мені не треба золотих годинників, але я можу це купити. Я ніколи б не купив собі сам, але дякую, всі дівчата в захопленні", – зізнався Потапенко.

Також репер поділився, що йому презентували персональну терапію медитації з тренером. Тож зірка разом із дружиною Настею Каменських зможуть помедитувати вдома. Крім того, Потап попросив друзів подарувати витвори мистецтва і тепер у будинку артиста є купа нових картин.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила, що їй подарував Потап на 34-річчя. Також артистка пригадала, як продюсер мило їй освідчується.

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