DOROFEEVA сильно захворіла перед сольним концертом та вчила танці вдома по відео

Артистка розповіла, як готувалася до першого сольного концерту в Києві.

Популярна співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, розповіла про труднощі перед першим сольним концертом.

Як виявилося, за тиждень до шоу у Києві зірка сильно захворіла на ангіну. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

"Звісно, в мене почалися проблеми зі здоров’ям, тому що в мене з’явилися ангіна і проблеми зі зв’язками. Тому саме перед виходом в мене були і уколи, і заливки, і ще три дні тому мені було дуже важко співати. Тому переживала саме через те, щоб заспівати добре. Через хворобу я випала на 5 днів, а це дуже багато перед концертом, в мене була температура, я вчила танці по відео вдома, обережно", – поділилася знаменитість.

Крім того, зірка додала, що неабияк схудла перед подією. Надя зазначила, що завжди скидає декілька кіло перед важливими заходами. Зокрема, Дорофєєва схудла перед своїм весіллям та прощальним концертом гурту "Время и Стекло" в "Палаці спорту".

Нагадаємо, раніше продюсер Наді Дорофєєвої Потап зізнався, чи заздрить, що його підопічна більш популярна, ніж він. Так, кліпи Наді збирають більше переглядів, ніж сольні відео артиста.

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