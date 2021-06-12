DOROFEEVA сильно заболела перед сольным концертом и учила танцы дома по видео

Артистка рассказала, как готовилась к первому сольному концерту в Киеве.

Популярная певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, рассказала о трудностях перед первым сольным концертом.

Как оказалось, за неделю до шоу в Киеве звезда сильно заболела ангиной. Об этом говорится в программе "Світське життя".

"Конечно, у меня начались проблемы со здоровьем, потому что у меня появились ангина и проблемы со связками. Поэтому именно перед выходом у меня были и уколы, и заливки, и еще три дня назад мне было очень трудно петь. Поэтому переживала именно за то, чтобы спеть хорошо. Из-за болезни я выпала на 5 дней, а это очень много перед концертом, у меня была температура, я учила танцы по видео дома, осторожно", — поделилась знаменитость.

Кроме того, звезда добавила, что изрядно похудела перед событием. Надя отметила, что всегда сбрасывает несколько кило перед важными мероприятиями. В частности, Дорофеева похудела перед своей свадьбой и прощальным концертом группы "Время и Стекло" во "Дворце спорта".

Напомним, ранее продюсер Нади Дорофеевой Потап признался, завидует ли, что его подопечная более популярна, чем он. Так, клипы Нади собирают больше просмотров, чем сольные видео артиста.

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