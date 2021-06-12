В Іспанії на дні моря знайшли мертву дитину: у вбивстві підозрюють батька

Тисячі людей вийшли на мітинги за захист дітей та жінок від насильства.

Знайшли на дні моря в мішку. В Іспанії спалахнули масштабні протести через убивство 6-річної дівчинки Олівії.

Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.

На вулиці різних міст повиходили тисячі людей. Скандували за захист дітей та жінок від насильства. 6-річну Олівію разом із її сестричкою, однорічною Анною ще наприкінці квітня викрав у матері власний батько. Подружжя розлучене, і як заявила жінка, він погрожував, що дітей вона ніколи не побачить. Два дні тому 6-річну Олівію знайшли мертвою на узбережжі на глибині тисячі метрів. Мішок із її тілом був прив'язаний до якоря, а поруч був іще один — але порожній.

Пошуки однорічної Анни й досі тривають. Так само, як і підозрюваного у викраденні та вбивстві батька.

Новини світу: в Іспанії спалахнули протести через знайдену на дні моря мертву дитину

Нагадаємо, що в Іспанії засудили офіціанта-канібала, який порубав свою маму на 1000 шматочків, щоб її з'їсти.

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