Потап похвастался ценными подарками на 40-летие

Звезда рассказал, как праздновал юбилей.

Известный рэпер и продюсер Потап недавно отпраздновал юбилей.

Так, 8 мая знаменитости исполнилось 40 лет. В программе "Світське життя" звезда и его сын рассказали, как прошел праздник. Так, Андрей поделился, что его звездный папаша воздержался от роскошной вечеринки. Семья и близкие собрались в ресторане. В общем, на дне рождении было около 20 гостей.

"Очень скромно, потому что мама и папа сказали: "Не празднуй". И это был не праздник, а некая вечеринка в честь 40-летия. Ты же знаешь, какой я праздник могу устроить, 200 человек, Snoop Dog на сцене", — рассказал знаменитость.

Также исполнитель рассекретил, что ему подарили на день рождения.

"Серьги с черными бриллиантами, которые стоят как автомобиль, жена подарила другие серьги с белыми бриллиантами. Никогда бы я себе сам такие не купил, потому что это очень дорого, даже для меня. Я вообще не транжира, мне не надо золотых часов, но я могу это купить. Я никогда бы не купил себе сам, но спасибо, все девушки в восторге", — признался Потапенко.

Также рэпер поделился, что ему презентовали персональную терапию медитации с тренером. Поэтому звезда вместе с женой Настей Каменских смогут помедитировать дома. Кроме того, Потап попросил друзей подарить произведения искусства и теперь в доме артиста есть куча новых картин.

Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на 34-летие. Также артистка вспомнила, как продюсер мило делает ей предложение.

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