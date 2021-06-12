В Одессе копы спасли мужчину, который пытался сброситься с моста (видео)

Патрульные затянули мужчину за перила.

В Одессе мужчина пытался совершить суицид. Он перелез через ограду моста и намеревался прыгнуть.

Также читайте В Киеве пока полиция на мосту спасала одного самоубийцу, другой прыгнул в Днепр

От рокового шага человека спасли патрульные.

Во время патрулирования города инспекторы заметили на Ивановском мосту мужчину, который перелез через перила и собирался прыгнуть. Через мгновение инспекторы уже были возле мужчины, однако он приказал не приближаться к нему и угрожал совершить суицид.

"Одессит рассказал полицейским о сложных жизненных обстоятельствах, побудивших его к такому поступку. Стражи порядка поддерживали контакт с мужчиной и просили не делать непоправимого, а когда тот на мгновение отвлекся, патрульные схватили мужчину за руки и вытащили через забор, оттянув его на безопасное расстояние от защитной огороды моста ", — рассказывают в прессслужбе патрульной полиции.

С "самоубийцей" копы провели профилактическую беседу, а потом вызвали медиков и спасенного мужчину забрали в больницу.

Напомним, что в Харькове с моста сняли женщину, которая, вероятно, собиралась совершить суицид. Харьковчанка забралась по ту сторону перил и стояла, держась за них руками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку