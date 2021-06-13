Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июня

В Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 13 июня зафиксировано 857 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 33 человека. Выздоровели 1652 человека.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР — 17138 человек,

методом ИФА — 4226 человек,

экспресс-тестами — 9893 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 223 558 человек;

выздоровели — 2 127 337 человек;

летальных исходов — 51 679;

проведения ПЦР-тестов — 10 504 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 114 случаев;

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 14 случаев;

Днепропетровская область — 101 случай;

Донецкая область — 19 случаев;

Житомирская область — 34 случая;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 11 случаев;

Львовская область — 47 случаев;

Николаевская область — 44 случая;

Одесская область — 34 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 29 случаев;

Сумская область — 31 случай;

Тернопольская область — 17 случаев;

Харьковская область — 52 случая;

Херсонская область — 32 случая;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 21 случай;

Черниговская область — 25 случаев.

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