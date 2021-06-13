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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июня

УНИАН

В Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 13 июня зафиксировано 857 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 33 человека. Выздоровели 1652 человека.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 17138 человек,
  • методом ИФА — 4226 человек,
  • экспресс-тестами — 9893 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 223 558 человек;
  • выздоровели — 2 127 337 человек;
  • летальных исходов — 51 679;
  • проведения ПЦР-тестов — 10 504 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 114 случаев;
  • Винницкая область — 17 случаев;
  • Волынская область — 14 случаев;
  • Днепропетровская область — 101 случай;
  • Донецкая область — 19 случаев;
  • Житомирская область — 34 случая;
  • Закарпатская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 12 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Кировоградская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 11 случаев;
  • Львовская область — 47 случаев;
  • Николаевская область — 44 случая;
  • Одесская область — 34 случая;
  • Полтавская область — 19 случаев;
  • Ровенская область — 29 случаев;
  • Сумская область — 31 случай;
  • Тернопольская область — 17 случаев;
  • Харьковская область — 52 случая;
  • Херсонская область — 32 случая;
  • Хмельницкая область — 32 случая;
  • Черкасская область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 21 случай;
  • Черниговская область — 25 случаев.

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