Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июня

В Украине официально подтверждено 2 223 558 случаев коронавирусной инфекции.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 13 июня зафиксировано 857 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 33 человека. Выздоровели 1652 человека.
Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 17138 человек,
- методом ИФА — 4226 человек,
- экспресс-тестами — 9893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 223 558 человек;
- выздоровели — 2 127 337 человек;
- летальных исходов — 51 679;
- проведения ПЦР-тестов — 10 504 548.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 114 случаев;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 14 случаев;
- Днепропетровская область — 101 случай;
- Донецкая область — 19 случаев;
- Житомирская область — 34 случая;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 12 случаев;
- Киевская область — 70 случаев;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 11 случаев;
- Львовская область — 47 случаев;
- Николаевская область — 44 случая;
- Одесская область — 34 случая;
- Полтавская область — 19 случаев;
- Ровенская область — 29 случаев;
- Сумская область — 31 случай;
- Тернопольская область — 17 случаев;
- Харьковская область — 52 случая;
- Херсонская область — 32 случая;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 21 случай;
- Черниговская область — 25 случаев.
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