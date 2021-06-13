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МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины

МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины

Посольство Великобритании в Украине / Facebook

В министерстве набросились с обвинениями в посольство США.

В Министерстве иностранных дел России сравнили сотрудников посольства США в форме украинской сборной с футболистами английской команды, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие.

Об этом россияне написали 12 июня на официальной странице МИД в Twitter.

Возмущение у дипломатов РФ вызвало то, что представители посольства США поддержали сборную Украины по футболу.

"14 мая 1938 Сборная Англии по футболу подняли руки на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версии" Хайль Гитлер ", — говорится в твите.

Напомним

  • Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.
  • УЕФА заявила, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
  • Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".
  • Украинская ассоциация футбола (УАФ) вела переговоры с УЕФА, чтобы оставить патриотический лозунг. Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.
  • В итоге, УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава!" на футболках во время Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что лозунг "Героям слава" будет размещено на внутренней стороне футболки внутри карты Украины.

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