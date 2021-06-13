Бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші" - ООС

Бойових втрат серед українських військових немає. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та залишаються на своїх позиціях.

Протягом минулої доби, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 13 червня.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Луганського противник здійснював обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поряд з Нововтошківським окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили українського військового. Військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

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