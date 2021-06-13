Боевики девять раз нарушили "режим тишины" — ООС

Боевых потерь среди украинских военных нет. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и остаются на своих позициях.

За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 13 июня.

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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Нововтошковского оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в Донбассе боевики убили украинского военного. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

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