Сколько украинцев сделали прививки от коронавируса: статистика

С начала прививочной кампании привито 1 459 376 украинцев.

За прошедшие сутки, 12 июня, от коронавируса вакцинировали 34 870 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Отмечают, что одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы — 6 486 человек.

В течение суток работали:

257 мобильных бригад;

370 пунктов прививки.

По состоянию на 13 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 459 376 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.

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