Сколько украинцев сделали прививки от коронавируса: статистика

С начала прививочной кампании привито 1 459 376 украинцев.
За прошедшие сутки, 12 июня, от коронавируса вакцинировали 34 870 украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечают, что одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы — 6 486 человек.
В течение суток работали:
- 257 мобильных бригад;
- 370 пунктов прививки.
По состоянию на 13 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 459 376 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.
Читайте также: коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 июня.