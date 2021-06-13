Скільки українців зробили щеплення від коронавірусу: статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 українців.
Протягом минулої доби, 12 червня, від коронавірусу вакцинували 34 870 українців.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначають, що одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані - 6 486 людей.
Протягом доби працювали:
- 257 мобільних бригад;
- 370 пунктів щеплення.
Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 українці, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 людеу (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень.
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