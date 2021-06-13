Скільки українців зробили щеплення від коронавірусу: статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 українців.

Протягом минулої доби, 12 червня, від коронавірусу вакцинували 34 870 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначають, що одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані - 6 486 людей.

Протягом доби працювали:

257 мобільних бригад;

370 пунктів щеплення.

Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 українці, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 людеу (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень.

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