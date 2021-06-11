На Донбассе боевики убили украинского военного

Командование и личный состав операции Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

11 июня, недалеко от населенного пункта Водяное, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Действия российских оккупантов подтверждают то, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не желают придерживаться существующих договоренностей о его прекращении.

Напомним, на службе погибла военная из Закарпатья. Командование бригады выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей военной

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