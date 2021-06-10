На службе погибла военная из Закарпатья: детали

Военная погибла при исполнении служебных обязанностей.

Накануне, 9 июня 2021 года, погибла военная 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба 128-й ОГШБр на странице в Facebook.

Командование бригады выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей военной. Имени защитницы не назвали. Других подробностей его смерти также пока не обнародованы.

"В районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование.

Напомним, 27 мая на Донбассе погиб украинский военнослужащий. В него попал вражеский снайпер.

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