На службі загинула військовослужбовиця із Закарпаття: деталі

Військова загинула під час виконання службових обов’язків.

Напередодні, 9 червня 2021 року, загинула військова 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба 128-ї ОГШБр на сторінці у Facebook.

Командування бригади висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої військової. Імені захисниці не назвали. Інших подробиць її смерті також поки не оприлюднено.

"У районі відповідальності наших підрозділів під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Нагадаємо, 27 травня на Донбасі загинув український військовослужбовець. У нього поцілив ворожий снайпер.

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