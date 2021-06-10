У Харкові чоловік погрожував дітям на дитмайданчику підірвати гранату

Правоохоронці затримали чоловіка через 15 хвилин.

У Харкові на Салтівському шосе чоловік ходив із гранатою і погрожував дітям. Зловмисника затримали правоохоронці.

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Про це повідомляють у місцевих пабліках.

"На Салтівському шосе, 141 Б (біля 64-ї школи) якийсь чоловік ходив із гранатою і погрожував дітям. Він кричав: "зараз буду все підривати". На місце прибули поліція, МНС, швидка. Через 15 хвилин чоловіка затримали в під'їзді одного з будинків. Він виявився військовослужбовцем, 1994 року народження", - розповідають у телеграм-каналі.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківської області, правопорушник затриманий та доправлений до Харківського районного управління поліції № 2.

"Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у чоловіка предмет, який за висновками фахівців вибухотехнічного управління виявився бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас разом із запалом УЗРГМ вилучені. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)ККУ", - зазначили у поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що у спальному районі Харкова 29-річний чоловік у натовп людей пожбурив гранату. Між ним та компанією молодиків виник конфлікт.

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