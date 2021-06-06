Украинский военный в зоне ООС подорвался на взрывном устройстве

Он в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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Так там отмечают, что на 7:00 утра, 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции с миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирования. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья — защитника средней тяжести".

В штабе отмечают, що Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

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