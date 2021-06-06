Настоящее лето: синоптики спрогнозировали погоду на 6 июня

Теплая погода и дожди с грозами.

В воскресенье, 6 июня, во всех областях Украины столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Пока одним будет жарко, другие будет прятаться от грозы.

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Без дождя будут жители Житомирщины, Черкасской, Ровенской, а также Кировоградской и Херсонской областей. На остальной территории прогнозируют дожди, а порой и грозы.

На Закарпатье обещают до +23 ... + 25 градусов, несмотря на дождь. На Востоке и Черкасской больше не будет больше — +20 ... + 22. На остальной территории столбики термометров поднимутся до +21 ... + 23.

В Киеве будет тепло, но с дождями, порывы ветра будут достигать 7 — 12 метров в секунду.

Следует иметь зонты и жителям других областей. Местами к дождю присоединится гроза и шквал.

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