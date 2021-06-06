Справжнє літо: синоптики спрогнозували погоду на 6 червня

Тепла погода і дощі із грозами.
У неділю, 6 червня, у всіх областях України стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Поки одним буде спекотно, інші ховатимуться від грози.
Без дощу будуть мешканці Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.
На Закарпатті обіцяють до +23...+25 градусів, попри дощі. На Сході та Черкащині не буде більше – +20...+22. На іншій території стовпчики термометрів піднімуться до +21...+23.
У Києві буде тепло, але з дощами, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.
Варто мати парасольки і мешканцям інших областей. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал.